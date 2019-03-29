Выходец из Сибири получил пост топ-менеджера в «Тюменьэнерго»

Первым заместителем генерального директора АО «Тюменьэнерго» стал Алексей Солдатенко. Информацию о назначении «URA.RU» подтвердили в электросетевой компании.
«Это решение совета директоров. Эту информацию вы можете получить из открытых источников. В течение ближайшего времени она будет опубликована на сайте», — отметили в пресс-службе в «Тюменьэнерго». Уточнить, с какого момента Солдатенко приступил к своим непосредственным обязанностям, корреспонденту «URA.RU» не удалось.
Алексей Солдатенко родился в 1976 году в Читинской области. Начинал карьеру электромонтером по ремонту релейной защиты в АО «Красноярскэнерго». Последним местом работы Солдатенко перед нынешним назначением был филиал ПАО «МРСК Сибири» — «Читаэнерго», где он занимал пост директора предприятия.
Территория зоны обслуживания АО «Тюменьэнерго» составляет более 1,4 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Югру и Ямал с населением около 3,6 млн человек.