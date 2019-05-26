В Госдуме ответили на требование ввести против России «гамбургские санкции»

Намерение Киева добиваться введения против России «гамбургских» санкций противоречит международному законодательству. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
По словам Морозова, согласно международным законам, Украина может защищать своих граждан в российском суде, передает RT. «Как известно, моряки совершили уголовное преступление на территории Российской Федерации», — напомнил парламентарий.
Накануне посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев будет добиваться от Германии введения «гамбургских» санкций против России. Это произойдет, если украинские моряки, задержанные после конфликта в Керченском проливе, не будут освобождены, напоминает агентство Nation News.
Ранее Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года после инцидента в Керченском проливе. Всего за незаконное пересечение границы тогда были задержаны 24 человека.