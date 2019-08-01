01 августа 2019

На телеканал «Дождь» пришли с налоговой проверкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Протесты против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы. Екатеринбург, микрофон, телеканал дождь
Телеканал «Дождь» заподозрили в неуплате налога на прибыльФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Налоговая инспекция проводит проверку телеканала «Дождь». Об этом сообщила совладелец и генеральный директор канала Наталья Синдеева.

«Сегодня налоговая инспекция попросила у нас документы», — написала она на своей странице в Facebook. Синдеева также опубликовала документы, поступившие от налоговиков. Из них следует, что они заинтересовались доходами и расходами телеканала. Кроме того, «Дождь» заподозрили в неуплате налога на прибыль в 2016—2018 годах.

В конце июля с обысками на телеканал «Дождь» пришли силовики, напоминает RT. Главного редактора телеканала Александру Перепелову по итогам следственных действий вызвали на допрос по уголовному делу о несанкционированный протестной акции перед Мосгоризбиркомом, проходившей в столице 27 июля. В этот день канал вел многочасовую прямую трансляцию незаконного митинга. Сейчас главред «Дождя» проходит по данному делу в качестве свидетеля.

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© Служба новостей «URA.RU»
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