Стало известно, кто заплатит за аварийную посадку самолета «Уральских авиалиний» на кукурузном поле

Самолет VQ-BOZ находился у «Уральских авиалиний» в лизинге Фото: Андрей Малышев

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Самолет А-321-111 авиакомпании «Уральские авиалинии», после вынужденной посадки в кукурузном поле под Раменским, непригоден для полетов. Эксперт рассказал, кто оплатит все расходы.

«Самолет находился в лизинге у немецкой компании. На этот счет в международном праве давно существует необходимые нормативные документы, механизм работает. Ни компания-собственник самолета, ни авиакомпания, пользовавшаяся им, не понесут убытки. Все расходы возьмет на себя фирма, которая застраховала его», — объяснил «URA.RU» Михаил Терещенко, председатель экспертного совета в области гражданской авиации РФ.

Как сообщало «URA.RU», лайнер А321-211 с бортовым номером VQ-BOZ был построен в 2003 году. Он является собственностью немецкой компании Air Cargo Germany (ACG), и с 9 ноября 2011 года находился в лизинге у авиакомпании «Уральские авиалинии». По словам коммерческого директора авиакомпании Кирилла Скуратова, аварийный А-321 стоит около 50 млн долларов и застрахован в компании «Альфастрахование». Редакции не удалось получить оперативный комментарий в пресс-службе страховой фирмы — телефон не отвечает.

Как писало «URA.RU», командир воздушного судна 41-летний Дамир Юсупов сумел посадить А-321-211 в поле после того, как оба двигателя вышли из строя — в них попали чайки. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Посадка прошла успешно, лишь 23 человека получили незначительные травмы.