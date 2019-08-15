Эксперт обвинил власти Московской области в провоцировании ЧП с самолетом «Уральских авиалиний»

Самолет сел в поле из-за нападения чаек со свалки Фото: Владимир Шубин © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Бывший начальник Главного управления летной службы министерства гражданской авиации СССР, а ныне председатель экспертного совета в области гражданской авиации РФ Михаил Терещенко, обвинил руководство Московской области в причастности создания условий для происшествия с самолетом «Уральских авиалиний». Эксперт считает, что чайки вокруг Жуковского развелись из-за свалок, расположенных рядом с аэропортом.

«В непосредственной близости от ВПП находится сразу три свалки. По кадастровым номерам легко убедиться, что свалки находятся на землях Московской области. Птицы живут на свалках, в итоге мы имеем ЧП», — заявил «URA.RU» Михаил Терещенко.

Между тем московские областные власти не согласны с обвинением. «Окрестные свалки, на которых обитают птицы, не могли стать причиной жесткой посадки самолета в Подмосковье», — приводит слова зампреда областного правительства и главы Минэкологии региона Дмитрия Куракина сайт «Подмосковье сегодня».

Как ранее писало «URA.RU», командир воздушного судна 41-летний Дамир Юсупов сумел посадить А-321-211 в поле после того, как оба двигателя вышли из строя — в них попали чайки. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Посадка прошла успешно, лишь 23 человека получили незначительные травмы.