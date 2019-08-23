Росгвардия хочет забирать здания и землю в случае необходимости

В Росгвардии разработали проект постановления, согласному которому региональные и муниципальные власти будут вынуждены передавать ведомству свои здания и земли на период выполнения боевых задач. Соответствующий
«Органы исполнительной власти субъектов РФ, местные администрации и их должностные лица предоставляют войскам национальной гвардии объекты на период подготовки и выполнения войсками национальной гвардии служебно-боевых задач, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 6 и 7 части 1 статьи 2 Федерального закона „О войсках национальной гвардии Российской Федерации“», — говорится в тексте документа.
Согласно указанным пунктам, власти должны будут передавать объекты под нужды силовиков для решения ряда задач: охраны общественного порядка и обеспечения безопасности, участия в борьбе с терроризмом и экстремизмом, участия в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения и правового режима контртеррористической операции, а также в некоторых других ситуациях.
На данный момент документ находится на стадии общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы. Если он будет принят, в штатных ситуациях власти будут обязаны предоставлять Росгвардии требуемые объекты на основании запроса от силовиков, на рассмотрение которого будут даны десять рабочих дней. При внештатных обстоятельствах запрос может быть сделан в устной форме, а затем в течение суток подтвержден письменно.