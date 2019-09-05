К забастовкам врачей присоединились пермские медики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть telegram-канал @uranews , где мы оперативно публикуем самое важное.

Главные новости к этому часу:

Экс-глава свердловского управления ГИБДД Юрий Демин занял новый руководящий пост. Последний год он работал в «охранной» структуре УГМК, а теперь перешел на высокую должность в другой крупной ФПГ.

В России собираются запретить продажу алкоголя гражданам младше 21 года. Минздрав надеется на принятие закона в течение года. Главред RT Маргарита Симоньян назвала инициативу «дискриминацией совершеннолетних», взятой из США.

Глава Сбербанка Герман Греф предложил «убить» школьные экзамены. После этого на него ополчились родители российских школьников, а в Госдуме идею вовсе назвали невозможной.

Пермские врачи объявили забастовку из-за мизерной зарплаты и неоплачиваемых переработок. Медики заявили, что измучены и не могут работать в таком режиме, а местный Минздрав проблему игнорирует.

Виталий Милонов предложил лишать родительских прав тех, кто одевает своих детей в ЦУМе. Депутат Госдумы считает, что они увеличивают расслоение общества, покупая школьникам рюкзаки за 30 тысяч рублей.

Челябинского депутата Азата Зарипова, застрелившего супругу из ревности, защищают на федеральном ТВ. И не незнакомые люди, а родственники погибшей. Теща депутата заявила, что он ее член семьи, поэтому она не может отправить его под арест.