Родители оказались не готовы к предложению главы Сбербанка об отмене экзаменов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Сбербанка не вправе требовать отмены экзаменов, поскольку сам «ничего не сгенерировал, ничего не родил». Такое мнение «URA.RU» высказал глава общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин. По его словам, к современной системе образования действительно накопилось много вопросов, но руководитель Сбербанка «слишком далек от этой сферы, чтобы давать дельные советы».

«Прежде, чем убивать, надо что-то построить, что-то родить. Что родил Греф? Покажите, пожалуйста! Я считаю, что он ничего не сгенерировал, не родил. Сбербанк — это структура, которая занимается рентой. Покупает деньги у государства и продает их гражданам в розницу. Вот и весь бизнес и весь талант в этом заключается. Да и Греф — не Билл Гейтс и не Цукерберг», — заявил Долинин.

При этом эксперт признал, что образование нуждается в серьезных переменах, посетовав на то, что школа «превратилась в бизнес, сферу услуг».

Ранее глава Сбербанка Герман Греф высказался против системы оценивания знаний и заявил, что хотел бы «убить экзамены». Он признался, что ненавидит процесс оценивания и ненавидит экзамены. По словам банкира, существующий процесс обучения «убивает всяческое желание учиться» Греф также подчеркнул, что из школы люди выпускаются «с инвалидностью», потому как привыкают к подобной системе и ожидают, что их «всю жизнь будут оценивать».