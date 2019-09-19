Немецкий детектив раскроет детали крушения Boeing над Донбассом

Немецкий детектив Йозеф Реш готов предоставить свои сведения по делу о крушении малайзийского Boeing на Донбассе. Специалист поделится своими данными, если международные следователи выполнят ряд неназванных условий.
«Не позднее 18 октября должно быть сделано письменное заявление со стороны Совместной следственной группы и прокуратуры Нидерландов о том, что информация, которой обладает Реш, будет раскрыта при участии международных СМИ и заинтересованных государств», — передает РИА «Новости» слова адвоката, представляющего интересы детектива. Как отметил юрист, к заявлению Реша может присоединиться следственный комитет Малайзии, если к тому моменту его создадут.
Адвокат Реша подчеркнул, что в течение обозначенного срока все вовлеченные стороны должные принять некое «определенное решение». Детали условий юрист не обозначил, однако отметил, что если до 18 октября детективу не сообщат о решении, то он откажется давать показания и не будет выступать свидетелем на процессе. Представитель Реша уверен, что это будет означать незаинтересованность мирового сообщества в раскрытии преступления.
Самолет «Малайзийских авиалиний», который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области в июле 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 289 человек. Йозеф Реш неоднократно заявлял о своей готовности обнародовать информацию о крушении самолета и назвать имена людей, ответственных за катастрофу, напоминает «Национальная служба новостей».