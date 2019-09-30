Шакро Молодой решил отказаться от титула главного вора России

Криминальный авторитет Шакро Молодой (Захарий Калашов) заявил о том, что не является королем российского преступного мира. Такое заявление вор в законе сделал в ходе следственных действий по делу высокопоставленных сотрудников СКР, которые обвиняются в получении взяток от Калашова.
«Никакого отношения к преступной иерархии я не имею, руководства преступным сообществом РФ не осуществляю, прозвища в криминальном мире у меня нет», — цитирует «
Сейчас Шакро Молодой находится в тюрьме. В 2018 году он был приговорен московским судом к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима по делу о вымогательстве. Вскоре после приговора суда Шакро уступил титул главного вора России. Сейчас на него, помимо Шакро, претендуют воры в законе Надир Салифов (Лоту Гули) и Мераб Сухумский.