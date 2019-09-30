29 сентября 2019

Шакро Молодой решил отказаться от титула главного вора России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сейчас Захарий Калашов отбывает наказание в колонии за вымогательствоФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Противостояние воров в законе

Криминальный авторитет Шакро Молодой (Захарий Калашов) заявил о том, что не является королем российского преступного мира. Такое заявление вор в законе сделал в ходе следственных действий по делу высокопоставленных сотрудников СКР, которые обвиняются в получении взяток от Калашова.

«Никакого отношения к преступной иерархии я не имею, руководства преступным сообществом РФ не осуществляю, прозвища в криминальном мире у меня нет», — цитирует «Коммерсант» показания Шакро Молодого по громкому уголовному делу бывших высокопоставленных следователей Александра Дрыманова, Алексея Крамаренко и Михаила Максименко. На данный момент экс-правоохранители уже ознакомились с материалами дела. В ближайшее время, как ожидается, Дрыманов, Крамаренко и Максименко предстанут перед судом. В качестве свидетеля обвинения на процессе может выступить и Захарий Калашов.

Сейчас Шакро Молодой находится в тюрьме. В 2018 году он был приговорен московским судом к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима по делу о вымогательстве. Вскоре после приговора суда Шакро уступил титул главного вора России. Сейчас на него, помимо Шакро, претендуют воры в законе Надир Салифов (Лоту Гули) и Мераб Сухумский.

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...