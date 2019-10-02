Редактор РИА «Новости» Святослав Павлов заявил о жестоком обращении во время курсов «Бастион», которые необходимо проходить журналистам для работы в «горячих точках». Представитель СМИ рассказал, что он и его коллеги получили травмы по ходу учений.
Как отмечает Павлов, уже работавший в горячих точках, например, в Сирии, он и еще 30 журналистов подверглись избиению при демонстрационном захвате заложников, которые проводили морпехи. «Они нас реально там приложили прямо в камни мордой, всех разложили, пнули по несколько раз ногой по телу», — рассказал редактор о первом дне учений «Медиазоне».
По словам журналиста, на следующий день произошла аналогичная ситуация, однако силовики обращались с представителями СМИ еще жестче. «Захваченных журналистов с холщовыми мешками на головах повезли на полигон. Тут начались уже какие-то истязания настоящие: нас положили в автобус, там пинали, все задыхались в этих мешках», — поясняет Павлов. Как уточняет редактор, помимо избиения, силовики стреляли над головами журналистов, поливали их бараньей кровью, а также принуждали прыгать и отжиматься.
По итогам этого дня одной девушке порвали ухо, вырвав оттуда сережку, а другую увезли в машине скорой помощи с истерическим припадком, добавляет Павлов. «Какому-то парню из арабской редакции отбили ребра, у меня была разбита морда и тело», — уточняет редактор.
Павлов отмечает, что пострадавших было очень много, однако в лазарете журналистам отказывали в медицинской помощи. «Тебя били профессионалы, все у тебя должно быть хорошо», — передает слова врачей Павлов.
Курсы экстремальной журналистики «Бастион» участвуют с 2006 года и организованы Союзом журналистов Москвы при участии Минобороны и других силовых ведомств.