Минобороны рассекретило документы о зверствах фашистов под Ригой в годы Великой Отечественной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте концлагеря Саласпилсе установлен мемориал жертвам фашистовФото: Smig, Общественное достояние, Википедия

Министерство обороны РФ опубликовало рассекреченные исторические материалы о военной операции Красной Армии против немецких войск в Риге в 1944 году. Поводом для рассекречивания материалов послужила 75-я годовщина освобождения города от немецких войск. До этого документы хранились в Центральном архиве ведомства.

Среди рассекреченных исторических источников — журналы боевых действий, политдонесения, наградные документы и газетные публикации.

«В представленных архивных документах особое место занимают неопровержимые свидетельства варварства, чудовищных зверств и разрушений, совершенных немецкими оккупантами в городе и его окрестностях», — сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, автор одного из документов — записки в Главную военную прокуратуру Красной Армии — докладывает о концлагере в Саласпилсе, где военнопленных морили голодом и намеренно заражали тифом, дизентерией и туберкулезом. Ведомство также публикует документы узников самого лагеря.

Ранее управление ФСБ по Краснодарскому краю опубликовало документы, которые раскрывают детали гибели 214 воспитанников детдома в Ейске в годы Великой Отечественной войны.

Карта боевых действий по освобождению Риги
Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...