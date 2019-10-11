Минобороны рассекретило документы о зверствах фашистов под Ригой в годы Великой Отечественной

Министерство обороны РФ опубликовало рассекреченные исторические материалы о военной операции Красной Армии против немецких войск в Риге в 1944 году. Поводом для рассекречивания материалов послужила 75-я годовщина освобождения города от немецких войск. До этого документы хранились в Центральном архиве ведомства.
Среди
«В представленных архивных документах особое место занимают неопровержимые свидетельства варварства, чудовищных зверств и разрушений, совершенных немецкими оккупантами в городе и его окрестностях», — сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, автор одного из документов — записки в Главную военную прокуратуру Красной Армии — докладывает о концлагере в Саласпилсе, где военнопленных морили голодом и намеренно заражали тифом, дизентерией и туберкулезом. Ведомство также публикует документы узников самого лагеря.
Ранее управление ФСБ по Краснодарскому краю опубликовало документы, которые раскрывают детали гибели 214 воспитанников детдома в Ейске в годы Великой Отечественной войны.