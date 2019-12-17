СМИ: жизненно важные лекарства в РФ подешевеют на 15-80%

В России подешевеют жизненно важные лекарства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В течение 2020 года российские цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства (ЖНВЛП) упадут могут упасть на 15-80%. Такой прогноз сделали участники фармацевтического рынка.

Напомним, 16 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательной перерегистрации цен на жизненно важные препараты в 2019—2020 годах. Речь, как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, идет о новых правилах, по которым государство будет перерегистрировать указанные лекарства в сторону снижение цены. Например, если стоимость на импортным препарат в РФ будет выше, чем в стране производства, власти снизят ее до этого уровня, пишет ТАСС.

Заместитель гендиректора фармацевтической компании Stada в России и СНГ Иван Глушков, комментируя инициативу, заявил, что в течение 2020 года цены на лекарства из списка ЖНВЛП упадут на 15-60%. «По некоторым наименованиям — в частности, из списка дорогостоящих препаратов, входящих в госпрограмму „12 нозологий“, — сокращение цены может дойти до 80%», — добавил руководитель департамента по взаимодействию с органами власти биотехнологической компании «Биокад» Алексей Торгов в беседе с « Коммерсантом» .

По словам представителей рынка, нововведение ставит цены на лекарства в РФ в зависимость от ситуации в других странах и повышает нагрузку российских компаний, которым придется мониторить цены на лекарства в других странах каждый день. В конечном итоге производство части препаратов может оказаться нерентабельным.

«Правительство стремится сделать Россию страной с самыми низкими ценами на лекарства в мире, но к этому нет экономических оснований», — констатировал собеседник издания.