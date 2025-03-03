АвтоВАЗ объявил старт производства новой Lada Iskra

Летом 2025 года стартуют продажи нового седана Lada Iskra. Его стоимость с учетом ключевой ставки составит примерно 1,3 млн рублей. Об этом сообщил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.
«Ключевая ставка составляет около 20%, что в горизонте полугода соответствует удорожанию на 10%. Можно сделать вывод, что озвученная стартовая цена Lada Iskra в размере 1,2 миллиона рублей может увеличиться примерно до 1,3 миллиона рубле», — заявил Соколов на выставке Kazan Expo Truck. Его слова передает издание Motor.
Производство Lada Iskra начнется 19 апреля 2025 года. При этом до конца мая будет происходить насыщение дилеров этими машинами. Сами «живые» продажи седана стартуют летом. Отмечается, что автомобиль получит руль с возможностью широкой регулировки угла наклона, улучшенную посадку и анатомические сиденья.
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