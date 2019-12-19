В Общественной палате услышали в ответах Путина новые задачи для власти и посыл про сакральные темы

На пресс-конференции президента России Владимира Путина 19 декабря прозвучали ответы на «темы-триггеры социального протеста», требующие особого внимания власти. Таковыми зампред комиссии по социальной политике Общественной палаты РФ и директор АНО «НИЦ «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева обозначила мусорную реформу, а также систему здравоохранения и лекарственного обеспечения.
«В случае с мусорной тематикой — реформа на марше, задача наводить порядок и детально объяснять людям, на какие цели и задачи ориентированы власти. В отношении здравоохранения проблемы существуют, признаются, но и предлагаются решения. Проблема кадрового дефицита признана, один из основных вариантов решения — повышение базовой ставки постоянного оклада и выработка единых подходов к стимулирующим выплатам. Другими словами, более справедливая и прозрачная система вознаграждения труда. В отношении лекарственного обеспечения еще раз продекларирована задача обеспечить людей необходимыми и качественными препаратами», — считает эксперт.
В остальном пресс-конференция президента, считает Курбангалеева, обошлась без сенсаций, за исключением одного крайне важного посыла: «Табуированных тем и сценариев нет, как нет места для сакрализации кресла первого лица».
На мероприятии с участием главы государства, прошедшем в Центре международной торговли, собралось 1895 представителей СМИ — на их вопросы Владимир Путин отвечал более четырех часов.