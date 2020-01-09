Составлен рейтинг самых популярных глав регионов России в социальных сетях

Рамзан Кадыров стал самым популярным главой региона РФ в Instagram Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Самым популярным главой региона России в соцсетях стал глава Чечни Рамзан Кадыров. К такому выводу пришли специалисты центра социальных инноваций «Черный куб», проанализировав страницы руководителей регионов в пяти соцсетях.

По данным исследования, самой популярной площадкой у глав субъектов РФ стал Instagram. В этой соцсети лидером стал Кадыров. Специалисты посчитали, что в среднем каждая его публикация собирает 30 тысяч лайков и около трех тысяч комментариев.

Также популярными политиками в Instagram стали глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, руководитель Республики Башкортостан Радий Хабиров, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Второй по популярности соцсетью стала «ВКонтакте», самым успешным губернатором на этой площадке признан Хабиров, а на пятом месте вновь оказался Текслер. Среди уральских губернаторов в топ попали главы Курганской области Вадим Шумков, ямальский губернатор Дмитрий Артюхов и руководитель Тюменской области Александр Моор.

Самым популярным губернатором в Facebook стал глава Орловской области Андрей Клычков. Специалисты «Черного куба» отмечают, что на этой площадке не представлены руководители регионов УрФО. В Twitter лидером среди глав регионов вновь оказался Кадыров. В «Одноклассниках» на первом месте — губернатор Орловской области Андрей Клычков, второй по популярности — Моор.