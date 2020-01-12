Россия заинтересовалась африканским шельфом

Российские компании ведут переговоры с Экваториальной Гвинеей о разработке крупнейшего в республике нефтяного месторождения, расположенного на шельфе Гвинейского залива. Об этом заявил министр шахт и углеводородов республики Габриель Мбега Обианг Лима.
«Мы ведем сейчас переговоры с компаниями из России и Великобритании в связи с этим проектом», — приводит его слова ТАСС. О каких именно компаниях идет речь, не уточняется. Министр отметил, что список организаций, которым дадут право на разработку месторождения Зафиро, будет оглашен в июне.
Нефть на Зафиро начали добывать с 1996 года. Сейчас запасы месторождения оцениваются в 1,2 млрд баррелей нефти. Ранее его разрабатывала американская корпорация ExxonMobil. Однако она начала распродавать свои активы и вышла из проекта.