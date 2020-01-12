11 января 2020

Россия заинтересовалась африканским шельфом

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, нефть, буровая, добыча нефти, нефтяная вышка
Список организаций, которым дадут право на разработку месторождения, будет оглашен в июнеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Российские компании ведут переговоры с Экваториальной Гвинеей о разработке крупнейшего в республике нефтяного месторождения, расположенного на шельфе Гвинейского залива. Об этом заявил министр шахт и углеводородов республики Габриель Мбега Обианг Лима.

«Мы ведем сейчас переговоры с компаниями из России и Великобритании в связи с этим проектом», — приводит его слова ТАСС. О каких именно компаниях идет речь, не уточняется. Министр отметил, что список организаций, которым дадут право на разработку месторождения Зафиро, будет оглашен в июне.

Нефть на Зафиро начали добывать с 1996 года. Сейчас запасы месторождения оцениваются в 1,2 млрд баррелей нефти. Ранее его разрабатывала американская корпорация ExxonMobil. Однако она начала распродавать свои активы и вышла из проекта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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