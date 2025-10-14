Прокурор заявил о связях экс-судьи ВС РФ Момотова с ОПГ «Покровские»

Бывший судья Верховного суда России Виктор Момотов был связан с организованной преступной группой «Покровские» и получал от нее имущество за вынесение решений в ее интересах. Об этом сообщил представитель генеральной прокуратуры на судебном заседании.
«В показаниях одного из свидетелей содержатся сведения о связях Чернова и Момотова с ОПГ „Покровские“», — приводит слова прокурора ТАСС. Отмечается, что в 2010 году за помощь в вынесении решений в интересах ОПГ Момотову и Марченко был передан земельный участок в Ростове-на-Дону.
По данным следствия, «Покровские» действовали на территории Ростовской области и Краснодарского края и специализировались на захвате земель и активов. Генпрокуратура требует изъять у Момотова имущество рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей. В перечне активов — 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на имя его доверенного лица Марченко.
Уточняется, что Александр Чернов через Момотова обеспечивал лоббирование интересов на уровне Верховного суда. Как уточняет ТАСС, Момотов во время заседания обвинил свидетеля, давшего против него показания, в предвзятости. По его словам, свидетель мог быть мотивирован строгим приговором, который ранее вынес суд.
Ранее Виктор Момотов занимал высокие должности в судебной системе России, в том числе был председателем Совета судей и членом президиума Верховного суда. Его компаньон Андрей Марченко и экс-председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов также фигурируют в делах о незаконном обогащении. В сентябре 2025 года Момотов ушел в отставку по собственному желанию, а имущество Чернова уже обращено в доход государства.
