Стали известны детали побега российского социолога из тюрьмы в Ливии

Беглецов поместили в карцер ливийской тюрьмы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российский социолог Максим Шугалей попытался совершить побег из ливийской тюрьмы «Митига», в которой удерживался почти год. Как сообщил URA.RU глава «Фонда защиты национальных ценностей» (ФЗНЦ) Александр Малькевич, достоверной информации о том, где сейчас находится Шугалей нет, однако администрация тюрьмы сообщила, что поймала россиянина вместе с группой других беглецов недалеко от ливийской столицы Триполи.

«Нам поступает информация, что беглецов поймали, вернули в тюрьму и бросили в карцер. Пока вся информация на уровне слухов. Чтобы узнать точно, находится ли Шугалей в тюрьме, мы отправили туда адвоката ливийского происхождения. Проблема в том, что он встречался с ребятами всего один раз, его просто туда не пускают, даже не дают изучить материалы дела. Происходит какая-то правовая вакханалия», — рассказал URA.RU Малькевич.

По словам главы ФЗНЦ, в карцере, куда якобы разместили беглецов, невозможно спать — его размеры 90 на 120 сантиметров. Малькевич также заметил, что от бывших заключенных «Митиги» известно много фактов о зверском отношении тюремной охраны.

Сотрудники ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Суэйфан были схвачены ливийцами еще в мае прошлого года по подозрению в попытке вмешательства в президентские выборы. Их похитили боевики группировки RADA несмотря на то, что поездка была заранее согласована. В ФЗНЦ, заявляли, что Шугалей и Суэйфан проводили в стране стандартные социологические исследования и не нарушали закон.