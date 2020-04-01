«Единая Россия» приняла «антивирусный пакет» законов

Партия «Единая Россия» поддержала ряд законов, обеспечивающих соцзащиту граждан и поддержку малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Они были приняты депутатами Госдумы, сообщается на
В частности, был принят законопроект об удаленной реализации медикаментов. Также 31 марта был принят «антивирусный пакет» законов, целью которого является борьба с распространением инфекции, а также поддержка граждан и минимизация последствий эпидемии для экономики.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что меры разработаны в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. «Важно поддержать людей в этой непростой ситуации. Обеспечить необходимыми выплатами и пособиями, защитить не только здоровье, но и социальное благополучие. Сюда же — меры по поддержке региональных бюджетов, от которых во многом зависит качество жизни людей в регионах, меры по поддержке малого и среднего бизнеса, в котором заняты миллионы граждан», — отметил Турчак.
При единогласной поддержке «Единой России» одобрен закон, обеспечивающий выплату больничного размером не менее МРОТ. Также до 1 октября будут продлеваться ежемесячные детские выплаты.
Было решено также в два раза снизить страховые взносы в соцфонды с зарплат миллионов сотрудников малого и среднего бизнеса в России. Эта норма является временной, в качестве постоянной она вступит в силу в 2021 году. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, координатор партийного проекта «Единой России» «Локомотивы роста» Дениса Кравченко, принятые законы об отсрочках по налогам и снижении уровня налогового контроля, а также уменьшении страховых взносов для малого и среднего бизнеса помогут поддержать предпринимателей в самых пострадавших от пандемии коронавируса отраслях.
Депутат отметил, что заемщики получат возможность обращаться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы до шести месяцев в случае снижения доходов за прошедший месяц на 30 и более процентов по сравнению со среднемесячным за прошлый год. Срок рассмотрения обращения установлен до пяти дней. Заемщик сможет предоставить документы по прошествии 90 дней. По словам Кравченко, партийный проект «Локомотивы роста» уже подготовил антикризисный комплекс мер по содействию российскому бизнесу и направил его руководству партии.