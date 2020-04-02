Актер Сергей Безруков из-за коронавируса начал писать картины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общегородской молебен Торжества Православия. Екатеринбург , безруков сергей
Сергей Безруков занимается творчеством на самоизоляцииФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российский актер театра и кино Сергей Безруков начал писать картины маслом на самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом. Своими достижениями артист поделился с подписчиками в своем instagram-аккаунте.

«Вот реально со студенческих лет не рисовал… А тут вдруг самоизоляция… и захотелось», — приводит слова Безрукова портал «Подмосковье сегодня». Он также отметил, что раньше любил рисовать акварельные миниатюры, а сейчас решил написать картину маслом. Компанию артисту составила супруга, режиссер Анна Матисон.

Ранее самый популярный бьюти-блогер Урала Юлия Куманяева в беседе с URA.RU поделилась лайфками, как проводить время в самоизоляции с пользой. Она посоветовала россиянам читать книги или заниматься йогой, а также спрогнозировала беби-бум после окончания карантина.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус», а также телеграм-канале «Екатеринбург. Коронавирус».

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Кино Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...