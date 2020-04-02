Актер Сергей Безруков из-за коронавируса начал писать картины

Российский актер театра и кино Сергей Безруков начал писать картины маслом на самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом. Своими достижениями артист поделился с подписчиками в своем instagram-аккаунте.
«Вот реально со студенческих лет не рисовал… А тут вдруг самоизоляция… и захотелось», — приводит слова Безрукова портал «Подмосковье сегодня». Он также отметил, что раньше любил рисовать акварельные миниатюры, а сейчас решил написать картину маслом. Компанию артисту составила супруга, режиссер Анна Матисон.
Ранее самый популярный бьюти-блогер Урала Юлия Куманяева в беседе с URA.RU поделилась лайфками, как проводить время в самоизоляции с пользой. Она посоветовала россиянам читать книги или заниматься йогой, а также спрогнозировала беби-бум после окончания карантина.