Коронавирус стал пирожным. За ним выстроились очереди

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Фотография COVID-19 вдохновила пекарей создать пирожные в виде инфекции Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Владельцы сети семейных пекарен в Таиланде изготовили пирожные в форме коронавирусной инфекции. Выпечка пользуется большим спросом у жителей Бангкока.

«К прилавкам выстраиваются огромные очереди из желающих отведать необычное кондитерское изделие», — пишет «Ридус». По словам владельцев, создать пирожные в такой форме их вдохновила фотография COVID-19, которую они увидели по телевизору.

Пирожное состоит из двух сложенных вместе полусферических корзинок, изготовленных из рисовой муки. Внутри десерта находится кокосовое молоко. Лепестки короны сделаны из жареной овощной соломки.

Ранее диетолог Наталья Круглова в интервью URA.RU рассказала о том, чем чревато переедание. Также она дала советы, как похудеть тем, кто еще остается в режиме самоизоляции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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