Владельцы сети семейных пекарен в Таиланде изготовили пирожные в форме коронавирусной инфекции. Выпечка пользуется большим спросом у жителей Бангкока.
«К прилавкам выстраиваются огромные очереди из желающих отведать необычное кондитерское изделие», — пишет «Ридус». По словам владельцев, создать пирожные в такой форме их вдохновила фотография COVID-19, которую они увидели по телевизору.
Пирожное состоит из двух сложенных вместе полусферических корзинок, изготовленных из рисовой муки. Внутри десерта находится кокосовое молоко. Лепестки короны сделаны из жареной овощной соломки.
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