Британских олимпийцев уличили в приеме допинга на домашних Играх

Британским олимпийцам предложили участвовать в незаконном эксперименте Фото: Анна Майорова © URA.RU

Более 90 британских спортменов, которые участвовали в 2012 году в Олимпиаде в Лондоне, могли употреблять энергетический коктейль, который повышает выносливость и устойчивость к стрессам. Как пишет Mail on Sunday со ссылкой на секретные документы государственного агентства UK Sport, напиток, предназначенный для спецназовцев США, содержал в себе синтетическую версию кетонов, синтезируемых в печени.

По данным издания, участие в эксперименте приняли 91 атлет в восьми видах спорта. Изначально энергетический коктейль под маркой DeltaG предназначался для спецназа и разрабатывался учеными из Оксфордского университета при финансировании Министерства обороны США, пишет ТАСС.

Агентство UK Sport, предлагая спортсменам участвовать в эксперементе выдавало участникам «информационный лист», в котором было прописано, что «агентство не гарантирует, не обещает, не заявляет, что использование кетонов соответствует требованиям Всемирного антидопингового кодекса, и исключает свою ответственность за использование атлетами этого вещества». При этом спортсменов обязали хранить тайну об участии в эксперименте.

Издание отмечает, что у 40% спортсменов после употребления напитка проявились побочные эффекты, в том числе рвота и желудочно-кишечные расстройства. 28 олимпийцев отказались от использования коктейля, а еще 24 заявили, что не будут участвовать в этой программе, так как решили, что предлагаемый энергетический напиток не принесет им пользы.

По итогам выступления на домашней Олимпиаде сборная Великобритании заняла третье место, выиграв 29 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых медалей.

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