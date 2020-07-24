Биолог рассказала, как работает вакцина от COVID нового поколения

Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прививочная кампания в России начнется в 2020 году . Ученые рассчитывают, что препарат должен защищать от коронавируса около двух лет, передает агентство Nation News .

Предыдущие разработки успешно справлялись с рядом инфекций, однако для борьбы с коронавирусом потребуется более совершенный препарат, отмечает Баранова. Новая вакцина будет работать с помощью молекулы РНК. Организм сможет считывать с нее вирусные белки, тем самым продлевая иммунитет, заключила она.

Для создания таких вакцин берутся принципиально новые технологии, заявила ученый. «После болезни мы можем рассчитывать на иммунитет в течение от трех месяцев до шести, при новых технологиях можем рассчитывать на год, а может больше», — рассказала Баранова РИА «Новости».

Чтобы победить коронавирус, ученые разрабатывают вакцину нового поколения, которая сможет формировать иммунитет организма более чем на год. Об этом рассказала профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.

Вакцина нового поколения сможет поддерживать иммунитет на протяжении года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

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