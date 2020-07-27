Дегтяреву дадут возможность полететь в космос

Михаил Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в «КосмоКурсе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«КосмоКурс» готов предоставить врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву возможность полететь в космос в качестве испытателя. Об этом журналистам рассказал гендиректор компании Павел Пушкин.

Такое заявление было сделано им в связи с тем, что в 2016 году, еще будучи депутатом Госдумы от ЛДПР, Дегтярев говорил, что намерен отправиться в космический полет в качестве испытателя техники «КосмоКурса» — российского оператора суборбитальных полетов.

«Дегтярев вызвался в качестве испытателя на полеты, когда испытателям уже лететь можно, а туристам еще рановато. Такие полеты рассматриваются, и мы не против, чтобы в первых рядах полетел Дегтярев», — приводит РИА «Новости» слова Пушкина. Такие полеты, как добавил топ-менеджер, будут доступны не раньше 2025 года.

Михаил Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края после того, как экс-глава региона Сергей Фургал был арестован по обвинению в организации убийств в 2004—2005 годах. Накануне политик анонсировал приезд в Хабаровск Сергея Шнурова.