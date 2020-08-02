Онищенко призвал Минздрав вместо разговоров поднять цены на табак

В России предусмотрено ежегодное повышение акцизов на алкоголь и табак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минздраву вместо разговоров следует повысить акцизы на табак, как того требуют законы. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, комментируя инициативу главного терапевта Минздрава Оксаны Драпкиной пересмотреть акцизы по рекомендации ВОЗ.

«Это требование не Оксаны Драпкиной, а требование российского законодательства. У нас есть закон о табакокурении, который разработало прошлое руководство Минздрава», — заявил Онищенко в интервью радиостанции «Говорит Москва». По его словам, основной принцип принятого закона перекликается с предложением Драпкиной — уменьшение доступности за счет дороговизны. Поэтому, по мнению чиновника, Минздраву следует перестать предлагать подобные инициативы, а придерживаться принятых законов РФ.

Исполнению этих законов, по словам Онищенко, сильно мешает «табачная мафия» — представители табачных компаний подкупают депутатов и чиновников, чтобы продвинуть свои интересы, считает он.

Ранее главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина предложила пересмотреть и повысить акцизы на табак до рекомендуемого ВОЗ уровня. По ее словам, подобные налоговые меры показали свою эффективность во всем мире. Помимо этого, врач предложила поднять минимальный возраст продажи табака до 21 года.

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