Авиакомпании меняют ваучеры на билеты несуществующих рейсов

Проверку авиакомпаний проведет правительство в связи с желобами россиян. Дело в том, что перевозчики меняют ранее выданные ваучеры на билеты на несуществующие рейсы.
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) утверждает, что обменяв ваучер на билет, авиакомпании затем отказываются возвращать деньги за рейс, который так и не состоялся, пишет газета «Известия». В ОПП заявляют, что на лицо реализация мошеннических схем. «Приобретая билеты, пассажиры за пару дней до вылета получают сообщение авиакомпании об отмене рейса по причине отсутствия разрешения на международный полет», — отмечается в письме, направленном активистами ОПП в правительство.
Ваучеры во время пандемии начали выдавать россиянам взамен выплат из-за несостоявшихся рейсов. Этот документ пассажир в течение трех лет может использовать на перелет бортом авиаперевозчика в любом направлении (но если бидет окажется дороже, то придется доплатить). Авиакомпании с лета начали менять ваучеры на билеты в страны Евросоюза, хотя до сих в них не пускают российских туристов.
В ФАС заявили газете, что реализация авиабилетов в недоступные страны с последующим предложением ваучера может нарушать права граждан, и обратили на это внимание Минтранса. Если в правительстве признают неправомерной действующую практику, то авиакомпаниям могут грозить штрафы от 20 до 30 тысяч рублей за каждый случай выдачи таких документов проданным после 1 мая.
Известно, что на такой схеме ранее попался «Аэпрофлот». Билеты на рейсы продавались в страны, авиасообщение с которыми закрыто из-за пандемии.
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