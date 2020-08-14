В Чехии задержали российского дипломата

В Чешском городе Ржичаны задержан российский дипломат. По информации чешского издания iRozhlas, поводом для задержания послужила возможная причастность россиянина к контрабанде оружия.
«Арестован российский дипломат за незаконную покупку пуль для снайперской винтовки и других боеприпасов», — сообщает СМИ со ссылкой на местную полицию. По их данным, россиянин является сотрудником военного отдела посольства РФ в Чехии.
Следствие считает, что боеприпасы были предназначены для одной из ОПГ. Также отрабатывается версия с принадлежностью задержанного к российским спецслужбам.
Из-за дипломатической неприкосновенности мужчину отпустили вскоре после задержания. Сразу после этого он отправился в Россию.
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