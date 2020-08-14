В Чехии задержали российского дипломата

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Евросоюз, полицейский, евросоюз, проезд закрыт, заграждание, чехия
Следствие подозревает задержанного в связях с российскими спецслужбами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Чешском городе Ржичаны задержан российский дипломат. По информации чешского издания iRozhlas, поводом для задержания послужила возможная причастность россиянина к контрабанде оружия.

«Арестован российский дипломат за незаконную покупку пуль для снайперской винтовки и других боеприпасов», — сообщает СМИ со ссылкой на местную полицию. По их данным, россиянин является сотрудником военного отдела посольства РФ в Чехии.

Следствие считает, что боеприпасы были предназначены для одной из ОПГ. Также отрабатывается версия с принадлежностью задержанного к российским спецслужбам.

Из-за дипломатической неприкосновенности мужчину отпустили вскоре после задержания. Сразу после этого он отправился в Россию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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