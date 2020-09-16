16 сентября 2020

В Красноярске сгорела наркологическая клиника. Четверо погибли. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, дым, мчс россии, пожарные, пожарная охрана, тушение огня, вода из шланга
По факту пожара возбуждено уголовное дело Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Красноярске четыре человека погибли при пожаре в частной наркологической клинике. Еще двое пострадали и госпитализированы в ожоговый центр.

«В 3:46 по местному времени 16 сентября от территориального диспетчера гарнизона поступила информация о возгорании жилого шестиэтажного дома с административными помещениями, на цокольном этаже которого также располагается частная наркологическая клиника», — сообщило региональное управление МЧС. По прибытии спасатели эвакуировали из здания 16 человек и приступили к тушению пожара, очагом которого как раз стал кабинет на первом этаже.

В результате четыре человека погибли, еще двое госпитализированы с ожогами. Как сообщает telegram-канал ТАСС, они находятся в «стабильном тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ». По предварительной версии, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем или неисправности электрооборудования. «По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц“)», — пишет RT со ссылкой на ведомство.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...