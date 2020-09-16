По факту пожара возбуждено уголовное дело Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Красноярске четыре человека погибли при пожаре в частной наркологической клинике. Еще двое пострадали и госпитализированы в ожоговый центр.

«В 3:46 по местному времени 16 сентября от территориального диспетчера гарнизона поступила информация о возгорании жилого шестиэтажного дома с административными помещениями, на цокольном этаже которого также располагается частная наркологическая клиника», — сообщило региональное управление МЧС. По прибытии спасатели эвакуировали из здания 16 человек и приступили к тушению пожара, очагом которого как раз стал кабинет на первом этаже.

В результате четыре человека погибли, еще двое госпитализированы с ожогами. Как сообщает telegram-канал ТАСС, они находятся в «стабильном тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ». По предварительной версии, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем или неисправности электрооборудования. «По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц“)», — пишет RT со ссылкой на ведомство.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю