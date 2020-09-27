Как коронавирус используют на войне в Нагорном Карабахе

Стороны конфликта могут использовать вирус, чтобы регулировать приток лояльной прессы в страну (Архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан и Армения могут использовать коронавирусные ограничения, чтобы впускать только лояльных журналистов для освещения конфликта. Об этом рассказал URA.RU свидетель конфликта 1988 — 1994 в Нагорном Карабахе, преподаватель УрФУ Валерий Амиров.

«Им (Армении и Азербайджану) нужно моральное обоснование. И той, и другой стороне нужна легитимация их действий. Они будут легитимировать это через журналистов. Вирус — это инструмент, чтобы влиять на то, кого пускать. Вирус будет использован для регулирования», — объяснил Амиров.

При этом совсем не впускать СМИ, ссылаясь на коронавирус, страны не могут. Азербайджану нужно будет показать, что бои справедливы, считает Амиров. Из-за этого там, вероятно, будет много турецких журналистов. В таком случае армянская сторона покажет, что защищается. Армяне, скорее всего, пропустит россиян и СМИ с Запада, предположил он.

Тем не менее, в Армении карантин продолжается, официально он действует до 11 января 2021. В Азербайджане ограничения пока введены до 30 сентября. Продлят ли их, не уточняется. Границы официально остаются закрытыми.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе начался с новой силой 27 сентября. URA.RU рассказала о республике все, что нужно знать, дабы понять происходящее. В тот же день Армения объявила всеобщую мобилизацию, пишет телеканал 360. В этот же день азербайджанский парламент объявил военное положение в некоторых регионах страны, сообщает RT.