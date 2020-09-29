В США похвастались уничтожением российского танка Т-72

Вооруженные силы США опробовали на учениях наземные беспилотные аппараты, созданные для борьбы с танками. В ходе них американская техника идентифицировала и уничтожила другого врага — российский танк Т-72.
Чтобы беспилотники могли отличать американские танки от российских, специальные радары с лазерными лучами сканируют местность, а интеллектуальное программное обеспечение принимает решение реагировать на угрозы и передавать данные оператору. «Компьютерное зрение — это огромный шаг. Оно только зарождается, но уже работает», — приводит «Ридус» слова бригадного генерала Ричарда Росса Коффмана.
Ранее на международном форуме «Армия-2020» Россия представила новейший дальнобойный комплекс «Гермес». По мнению американского публициста Питера Сучиу, он может стать «убийцей» американских танков.
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