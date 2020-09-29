29 сентября 2020

В США похвастались уничтожением российского танка Т-72

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первая официальная репетиция парада на улице Новосибирская 2-ая. Екатеринбург, военная техника, т-72, танк
Танк Т-72 стал одной из целей американских беспилотников на учениях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вооруженные силы США опробовали на учениях наземные беспилотные аппараты, созданные для борьбы с танками. В ходе них американская техника идентифицировала и уничтожила другого врага — российский танк Т-72.

Чтобы беспилотники могли отличать американские танки от российских, специальные радары с лазерными лучами сканируют местность, а интеллектуальное программное обеспечение принимает решение реагировать на угрозы и передавать данные оператору. «Компьютерное зрение — это огромный шаг. Оно только зарождается, но уже работает», — приводит «Ридус» слова бригадного генерала Ричарда Росса Коффмана.

Ранее на международном форуме «Армия-2020» Россия представила новейший дальнобойный комплекс «Гермес». По мнению американского публициста Питера Сучиу, он может стать «убийцей» американских танков.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...