02 ноября 2020
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31 октября 2020
30 октября 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 3 ноября. Таксистов уличили в шантаже, лекарства не могут доставить на дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время пандемии коронавирусной инфекции. Курган , медики, фельдшер на вызове, скорая помощь
Тюменским медикам требуется поддержка психологов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Обновлен список ограничений — тюменцы из групп риска не могут получать лекарства на дом — медикам назначают антидепрессанты — таксисты требуют дополнительную плату за отсутствие масок — депутата обвинили в незаконном предпринимательстве. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 3 ноября — в обзоре URA.RU:

Власти внесли изменения в список ограничений

  • Жителей области обязали носить маски во всех местах массового пребывания людей и запретили проводить массовые мероприятия. URA.RU составило полный список ограничений.

Тюменцам не могут доставить лекарства

  • Бесплатные противовирусные препараты не могут вовремя доставлять на дом гражданам из групп риска. Об этом URA.RU рассказали в консультационном пункте для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек с детьми до трех лет.

Тюменские медики не справляются со стрессом

Таксисты стали шантажировать пассажиров

Депутата обвинили в незаконной деятельности

  • Депутата думы Тюменского района Ирину Кондратенко обвинили в том, что она проводит закрытые платные семинары в детской школе искусств поселка Боровский, где она работает директором.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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