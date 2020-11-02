Тюменским медикам требуется поддержка психологов
Обновлен список ограничений — тюменцы из групп риска не могут получать лекарства на дом — медикам назначают антидепрессанты — таксисты требуют дополнительную плату за отсутствие масок — депутата обвинили в незаконном предпринимательстве. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 3 ноября — в обзоре URA.RU:
Власти внесли изменения в список ограничений
- Жителей области обязали носить маски во всех местах массового пребывания людей и запретили проводить массовые мероприятия. URA.RU составило полный список ограничений.
Тюменцам не могут доставить лекарства
- Бесплатные противовирусные препараты не могут вовремя доставлять на дом гражданам из групп риска. Об этом URA.RU рассказали в консультационном пункте для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек с детьми до трех лет.
Тюменские медики не справляются со стрессом
- Медработникам тюменских поликлиник назначают приемы у психотерапевтов и антидепрессанты из-за экстремальных условий работы в период пандемии. Об этом сообщили в областном департаменте здравоохранения.
Таксисты стали шантажировать пассажиров
- В Тюмени водители одного из популярных такси начали требовать доплату за отсутствие масок. Об этом URA.RU рассказали тюменцы, которые столкнулись с ситуацией.
Депутата обвинили в незаконной деятельности
- Депутата думы Тюменского района Ирину Кондратенко обвинили в том, что она проводит закрытые платные семинары в детской школе искусств поселка Боровский, где она работает директором.
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