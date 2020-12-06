В Голливуде сняли фильм о будущем, в котором коронавирус победил

В США готовятся к премьере фильма о коронавирусе (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В США сняли фильм про пандемию COVID-23 «Songbird» (певчая птица), который в российском прокате выйдет под названием «Птица в клетке». Мировая премьера запланирована на 11 декабря. В России же его можно будет увидеть только 21 января следующего года.

«Птица в клетке» — это одна из первых картин, производство которых разрешили в 2020 году. В фильме рассказывают про события 2024 года. Мир охватила пандемия более опасного штамма коронавируса. За один год от вируса погибли восемь миллионов человек. Люди должны соблюдать изоляцию. Зараженных силой забирают из домов и отправляют в карантинные лагеря.

Продюсером фильма выступил Майкл Бэй, а режиссером Адам Мэйсон. В главных ролях снялись Кей Джей Апа, София Карсон, Деми Мур, Крейг Робинсон, Брэдли Уитфорд, Питер Стормаре, Александра Даддарио и Пол Уолтер Хаузер. Картина разрешена для просмотра зрителям старше 16 лет.

Актриса Александра Даддарио рассказала, что ей очень повезло вернуться к работе во время пандемии. «Работать в это время — интересный опыт, потому что у вас не может быть тесного контакта с людьми, с которыми вы работаете», — приводит ее слова издание Cinema Blend. Команда «Songbird» очень серьезно относилась к безопасности и заставляла актеров и съемочную группу часто проходить проходить тестирование на коронавирус, чтобы предотвратить остановку производства.