Глава «Вектора» оценил опасность нового штамма коронавируса

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Ринат Максютов считает, что новые выявленные штаммы не создали повышенной угрозы от распространения коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Новый штамм коронавируса незначительно отличается от уже изученного варианта вируса. Об этом рассказал гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Большинство из них (штаммов — прим. ред.) не представляют никаких серьезных изменений», — рассказал Максютов в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что в строении вируса происходят незначительные ограничения.

По словам Максютова, новые мутации вируса обеспечили его изменение не более, чем на 0,1%. Директор «Вектора» уверен, что новые выявленные штаммы не создали повышенной угрозы от распространения коронавируса.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что появление нового штамма коронавируса является этапом эволюции вируса и не вынуждает менять правила защиты от инфекции. За генетическими изменениями нового типа коронавируса продолжают следить специалисты из Роспотребнадзора, передает «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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