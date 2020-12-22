Глава «Вектора» оценил опасность нового штамма коронавируса

Ринат Максютов считает, что новые выявленные штаммы не создали повышенной угрозы от распространения коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новый штамм коронавируса незначительно отличается от уже изученного варианта вируса. Об этом рассказал гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Большинство из них (штаммов — прим. ред.) не представляют никаких серьезных изменений», — рассказал Максютов в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что в строении вируса происходят незначительные ограничения.

По словам Максютова, новые мутации вируса обеспечили его изменение не более, чем на 0,1%. Директор «Вектора» уверен, что новые выявленные штаммы не создали повышенной угрозы от распространения коронавируса.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что появление нового штамма коронавируса является этапом эволюции вируса и не вынуждает менять правила защиты от инфекции. За генетическими изменениями нового типа коронавируса продолжают следить специалисты из Роспотребнадзора, передает «Дни.ру».