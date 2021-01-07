Российский регион ввел ограничения на въезд из других областей

В Бурятии будут проводить бесплатные тесты для прибывших в регион Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Все прибывшие в Бурятию будут обязаны сдать тест на коронавирус. Соответствующие изменения внесены в указ главы региона Алексея Цыденова.

«Гражданам РФ, иностранным гражданам, лицам без гражданства, прибывающим на территорию Бурятии необходимо пройти тестирование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР», — говорится на официальном сайте администрации региона. Ограничения действуют для прилетающих из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска.

Ограничение введено до 20 января 2021 года. Такая мера была принята из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе. Тесты на коронавирус будут проводить бесплатно.

Ранее депутат Госдумы РФ Алексей Кобилев выступил с инициативой ввести обязательный ПЦР-тест для тех, кто путешествует между регионами России. Отмечается, что граждане должны будут получить результаты анализа за два дня до путешествия, передает телеканал 360. Владелец медицинской лаборатории Lab4U Валерий Саванович заявил, что ПЦР-тесты могут давать ложные результаты.