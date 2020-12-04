Владелец лаборатории раскрыл недостатки тестов на коронавирус

Различные тесты на коронавирус эффективны на разных стадиях заболевания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Популярные у россиян ПЦР-тесты могут показывать ложные результаты на коронавирус, а анализ на антитела IgM не эффективен на ранней стадии заболевания. Об этом заявил владелец медицинской лаборатории Lab4U Валерий Саванович.

«Увы, в разгар эпидемии персонал не всегда строго выполнял рекомендации по взятию мазков», — цитирует врача агентство «Ридус». По его словам, у большого количества ложных результатов ПЦР есть две причины: во-первых, сами тесты появились только весной и обладали низкой чувствительностью к новой инфекции; во-вторых, медики не всегда правильно брали и хранили биоматериал для теста.

Что касается альтернативы ПЦР — анализу на антитела IgM, то он, по словам Савановича, эффективен только на поздних стадиях заболевания. Так как сами антитела к вирусу организм вырабатывает лишь на 7-20 день после появления симптомов. Кроме того, тест подразумевает взятие крови из вены, на что уходит больше времени, чем на мазок.

Врач посоветовал не сдавать анализ на коронавирус без надобности. Если человеку он требуется для того, чтобы поехать в командировку или для госпитализации, то лучше сдать ПЦР-тест, так как анализ на антитела нужен для оценки иммунной защиты против повторного заражения.