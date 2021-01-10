Лайнер мог попасть в зону турбулентности из-за непогоды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Индонезийский Boeing 737-524 потерпел крушение, потому что мог оказаться в зоне сильной турбулентности из-за грозового облака. Такую версию авиакатастрофы озвучил представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади.

«Согласно спутниковым данным, во время полета в радиусе 15 километров находилось грозовое облако, ливни от умеренных до сильных. Самолет, должно быть, испытал сильную турбулентность при прохождении через него», — приводит слова Сэптиади портал Detik. Метеоролог подчеркнул, что в таких погодных условиях видимость составляла всего два километра, однако этого достаточно для взлета и посадки воздушного судна.

Крушение лайнера компании Sriwijaya Air произошло в Яванском море, неподалеку от Джакарты, 9 января. Самолет начал терять высоту всего через четыре минуты после вылета, затем он пропал с радаров. На борту находилось 65 человек. По предварительным данным, все они погибли. Позже обломки фюзеляжа с деталями регистрации самолета были найдены на глубине 23 метра. Также на месте крушения обнаружены сигналы двух черных ящиков. В ближайшее время самописцы поднимут из воды.