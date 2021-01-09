СМИ: найдены обломки после крушения самолета в Индонезии

Водолазы нашли обломки разбившегося индонезийского Boeing в море на глубине 23 метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водолазы нашли предполагаемое место крушения самолета и обломки индонезийского Boeing 737. Они находятся в Яванском море, заявил главный маршал авиации Индонезии Хади Тьяджанто.

«Мы получили отчеты от группы водолазов о том, что видимость в воде хорошая и ясная, что позволяет обнаружить некоторые части самолета. Надеюсь, что сегодня текущие условия и вид на море по-прежнему будут хорошими, чтобы мы могли продолжить поиски», — приводит слова Тьяджанто Associated press. Водолазы достали также фрагменты тел погибших.

Крушение лайнера компании Sriwijaya Air произошло неподалеку от Джакарты. На глубине в 23 метра найдены обломки фюзеляжа с деталями регистрации самолета, поэтому ошибки быть не может. К тому же, местные рыбаки признаются, что 9 января около 14:30 слышали взрыв и видели всплеск воды в этом районе.

На борту самолета находилось 65 человек. Лайнер вылетел из Джакарты в Понтианак, но начал терять высоту через четыре минуты после вылета, а затем и вовсе пропал с радаров. Причина катастрофы пока неизвестна.