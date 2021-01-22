Бойцов Нацгвардии США, охраняющих Капитолий, переселили в гараж

Военных, защищающих Капитолий в США несколько недель, выгнали из здания Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тысячам бойцам Нацгвардии США, которые несколько недель охраняли здание Конгресса в Вашингтоне, приказали покинуть помещение. Гвардейцы были вынуждены ночевать в соседних гаражах.

«Десятки сенаторов и конгрессменов жали нам руки и благодарили за службу. Через 24 часа мы стали не нужны, и нас выселили в угол гаража. Есть ощущение, что нас чудовищно предали», — рассказал боец изданию Politico. По словам собеседника, полиция выдворила Нацгвардию США из Капитолия, приказав создать мобильные пункты за его пределами. Группа была вынуждена отдыхать в соседнем гараже без доступа в интернет, с одной электрической розеткой и одной ванной комнатой, пишет Life .

Бойцы Нацгвардии пожаловались на ситуацию в Twitter, на посты обратили внимание сенаторы Мартин Генрих и Тэмми Дакворт. «Только что сделала несколько звонков и была проинформирована о том, что полиция Капитолия извинилась перед гвардейцами, и им будет разрешено вернуться в комплекс сегодня вечером», — позже сообщила сенатор Дакворт.

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа 6 января устроили в Вашингтоне беспорядки и ворвались в здание Конгресса во время утверждения голосов выборщиков, пишет «Национальная служба новостей». В результате ЧП погибли пять человек. Тогда власти были вынуждены закрыть Капитолий и усилить его охрану, уточняет агентство Nation News. После штурма здания Конгресса многие социальные сети заблокировали аккаунты Трампа. Также инцидент стал поводом для дискуссии о том, могут ли теперь США «учить другие страны демократии», пишет РАПСИ .

Бойцы Нацгвардии пожаловались на выселение в социальных сетях Twitter / Kevin McCarthy