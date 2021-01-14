Политолог: атака на Трампа грозит миру потерей свободных выборов

Есть риск, что в будущем на проведение выборов будут влиять информационные платформы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Атаки на президента США Дональда Трампа могут оказать влияние на весь мир. В частности, это связано с блокированием аккаунта американского лидера в соцсетях. Данный инцидент свидетельствует о том, что в скором времени владельцы соцсетей и иных информационных платформ смогут блокировать аккаунты ряда политических деятелей и мешать проведению свободных выборов. Об этом URA.RU заявил политолог Марат Баширов.

«Блокировка аккаунта Трампа в соцсетях говорит о зарождении нового тренда, который приведет к тому, что владельцы соцсетей и информационных платформ начинают влиять на политические события — блокировать аккаунты политических деятелей. И мы будем иметь дело с откровенной политической цензурой. Это только первый шаг — дальше все политические системы столкнутся с таким вызовом, когда на результаты электоральных выборов будут влиять, по сути, совершенно сторонние личности», — объяснил Баширов. По прогнозу политолога, в будущем такое влияние платформ может привести к тому, что двухпалатная политическая система США трансформируется.

С тем, что на ситуацию в США особо влияют информационные платформы, также согласился директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Время от время в США случаются подобные казусы — за 200 лет их было несколько. Но сегодня, в условиях новых медиа, информационных скоростей и крайне затруднительного контроля за ними, все выглядит совершенно иначе», — заявил политолог. По его мнению, в центре конфликта стоит не сама личность Трампа, а недовольство более 70 млн американцев своей жизнью, которые возмущаются ситуацией в США не первый год. Есть риск, что все происходящее приведет к разрыву США и геополитической катастрофе.

Блокировка Трампа в соцсетях началась после штурма здания Конгресса в Вашингтоне 6 января, где проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков. Тогда Twitter навсегда заблокировал личный аккаунт республиканца Трампа якобы из-за подстрекательства к насилию. Компании Apple, Google и Facebook последовали его примеру.