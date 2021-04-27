Кремль: как Россия ответит на запрет ввоза «Спутник V» в Бразилию

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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, ампула, спутник, вакцина, вакцинация, коронавирус, ковид, спутник v, гам-ковид-вак, гам ковид вак
В Бразилии разрешили производство «Спутник V», но не согласовали импорт вакцины Фото:
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Коронавирус COVID-19

Россия продолжит контакты с Бразилией по импорту отечественной вакцины «Спутник V», сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами. При этом Москве необходимо уточнить, каких данных о российском препарате не хватило бразильской стороне.

«Нужна дополнительная информация о том, что значит „нехватка информации“. Данных уже предостаточно, опыт очень большой. Уже сформировалась big data, которая свидетельствует о том, что это самая эффективная вакцина в мире, — сказал Песков. — Если не хватает данных, то они будут предоставлены, здесь сомнений быть не должно».

Ранее национальное агентство по санитарному надзору Бразилии Anvisa отклонило заявку на импорт и использование вакцины «Спутник V». Агентство потребовало для разрешения на ввоз предоставить «недостающую информацию». При этом миннауки Бразилии одобрило производство российского препарата на территории страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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