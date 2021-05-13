В эфире канала «Россия 1» показали фрагмент видео, на котором «еврейская молодежь» «зверски избила» арабского водителя. Журналист канала объяснил действия нападавших их «радикализмом» и «агрессивностью». Однако позже израильская газета Haaretz на своем youtube-канале опубликовала запись, которая объясняет поведение еврейского населения.
«Толпы футбольных фанатов группировки La Familia и еврейская поселенческая молодежь холмов, отличающиеся радикализмом и агрессивностью прибыли на набережную приморского Бат-Яма и атаковали всех, кто казался им арабом. Молодого мужчину выволокли из автомобиля и зверски избили», — говорит журналист канала «Россия 1» в вечернем выпуске. В утреннем выпуске программы также уточнялось, что евреи забросали машину араба камнями. По данным, озвученным в эфире канала, водителя доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Однако позже израильская газета Haaretz распространило видео, объясняющее, что послужило причиной поведения еврейского населения. На кадрах видно, как арабский мужчина намерено въехал в толпу людей на автомобиле. Только после этого на него набросились местные жители и выволокли из машины.
Сюжет канала «Россия 1»:
Материал газеты Haaretz, демонстрирующий начало конфликта:
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