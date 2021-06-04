04 июня 2021

Киберэксперт: как составить пароль, который никто не взломает

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Надежный пароль для аккаунтов в интернете должен быть сложным и длинным Фото:

Надежный пароль для аккаунтов в интернете должен быть длинным и содержать цифры и символы. Об этом заявил эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.

«Стоит усложнять пароли к важным для вас аккаунтам с помощью цифр и символов, делать их достаточно длинными. Это нужно, чтобы не дать возможность мошенникам подобрать придуманную вами комбинацию», — рассказал Ющук в интервью радио Sputnik. Он отметил, что самое главное это запомнить трудный пароль.

Эксперт отметил, что риск забывания своего пароля очень велик. «Лучше сделать длинный пароль, который будет содержать цифры и символы, который вы запомните. Это можно сделать с помощью парольной фразы», — уточняет он. По его словам, ей может служить любая фраза, которую можно легко запомнить, например известная поговорка. При этом лучше изменить в ней несколько символов.

Ранее в Минцифры РФ признали взлом паролей россиян для участия в праймериз «Единой России». По словам пресс-службы ведомства, причиной взлома стали легкие пароли пользователей. Так, жительница Екатеринбурга сообщила URA.RU, что ее аккаунт на Госуслугах взломали и с него проголосовали на праймериз.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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