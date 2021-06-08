Создателю ОПГ, укравшей миллиард со стройки Путина, изменили срок

Экс-главе «Балстроя» Дмитрию Сергееву смягчили срок по обвинению в растрате средств при реконструкции и строительстве резиденции президента РФ в Ново-Огареве. Вместо семи лет в колонии общего режима он проведет всего пять.
«Суд постановил приговор в отношении Сергеева изменить, срок назначенного наказания в виде лишения свободы снизить до пяти лет. В остальной части решение суда первой инстанции оставить без изменения», — цитирует ТАСС пресс-секретаря первого апелляционного суда общей юрисдикции Любовь Буданцеву. Ранее Сергеева приговорили к семи годам колонии общего режима, штрафу в миллион рублей. Также экс-главу «Балстроя» лишили ордена Дружбы.
Сергеева обвинили в создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и растрате средств в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По данным следствия, это произошло во время строительства объектов президентской резиденции в Ново-Огареве. Ущерб по этому делу составил 1,3 миллиарда рублей. Сергеев свою вину признал. Помимо него фигурантами дела являются еще семь человек.
В декабре 2018 года один из фигурантов дела о хищении при строительстве в Ново-Огарево заявил, что у него пропали 30 тысяч долларов при обыске. Примечательно, что СК не требовало ареста для некоторых из обвиняемых по этому делу, а часть из них просто отправили под домашний арест, пишет агентство Nation News.
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