Посол ФРГ оценил шансы на проведение саммита Россия — Евросоюз

Страны-члены Евросоюза (ЕС) не достигли согласия в вопросе о проведении совместного с Россией саммита. Об этом заявил посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр.
«Для организации саммита Россия-Евросоюз необходим консенсус со стороны всех государств-членов Европейского союза. Такого консенсуса на данный момент не имеется. <…> Нужно подождать и посмотреть, какие позиции будут выработаны государствами-членами ЕС, и, конечно же, Россия тоже на такое предложение должна согласиться», — цитирует Гезу Андреаса фон Гайра.
Ранее сообщалось, что немецкий канцлер Ангела Меркель нанесла прощальный визит российскому президенту Владимиру Путину и их разговор продлился три часа. Глава Восточного комитета немецкой экономики, немецкий топ-менеджер Оливер Гермес на днях заявил, что новое правительство страны будет выступать за проведение саммита ЕС-Россия.
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