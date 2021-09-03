Главам регионов предложили передать кураторство за стройками кампусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курировать строительство университетских кампусов в рамках федеральной программы должны губернаторы, а не ректоры. С таким заявлением на Восточном экономическом форуме выступил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Кампус для большинства ректоров — проект не сомасштабный. Кампус — это проект сомасштабный субъекту. И он должен быть интеллектуально-организационным вызовом для губернатора. Только губернатор может вести такой большой проект», — заявил Валерий Фальков, его слова приводит «Интерфакс».

В федеральную программу строительства современных кампусов попали восемь российских вузов. В их число попали проекты в Екатеринбурге (губернатор Евгений Куйвашев) и Челябинске (губернатор Алексей Текслер), а проект в Перми (губернатор Дмитрий Махонин) находится в высокой степени готовности.

Кампус Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге строится к Универсиаде-2023. На время летних студенческих игр объект станет лагерем, где разместят спортсменов и членов иностранных делегаций. Власти Свердловской области просили дополнительные средства на стройку у премьер-министра Михаила Мишустина, однако он поставил условие, чтобы часть денег дали восемь свердловских олигархов.