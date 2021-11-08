В Германии сообщили о прекращении поставок газа из ЯНАО

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Поставки газа также останавливались 30 октября и 6 ноября Фото:

Остановлен реверс в Польшу по трубопроводу «Ямал-Европа» из Германии. Об этом сообщает немецкий оператор Gascade.

«Реверсные поставки газа по трубопроводу „Ямал — Европа“ из Германии в Польшу прекратились, но прямые все еще на нуле», — приводит данные оператора РИА Новости. Реверсные поставки газа снизились в 1,6 раз в первые пару часов текущих газовых суток, которые начинаются в 8:00 утра по Москве. Поставки составили около 88 тысяч кубометров в час. После они полностью прекратились.

Ранее URA.RU сообщало, что в ноябре прокачку газа уже прекращали. В «Газпроме» объясняли это тем, что колебания спроса российского газа в Европе зависят от нужд потребителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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