В Германии сообщили о прекращении поставок газа из ЯНАО

Поставки газа также останавливались 30 октября и 6 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Остановлен реверс в Польшу по трубопроводу «Ямал-Европа» из Германии. Об этом сообщает немецкий оператор Gascade.

«Реверсные поставки газа по трубопроводу „Ямал — Европа“ из Германии в Польшу прекратились, но прямые все еще на нуле», — приводит данные оператора РИА Новости. Реверсные поставки газа снизились в 1,6 раз в первые пару часов текущих газовых суток, которые начинаются в 8:00 утра по Москве. Поставки составили около 88 тысяч кубометров в час. После они полностью прекратились.

Ранее URA.RU сообщало, что в ноябре прокачку газа уже прекращали. В «Газпроме» объясняли это тем, что колебания спроса российского газа в Европе зависят от нужд потребителей.