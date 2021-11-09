Девять моряков эвакуировали с корабля, севшего на мель в Приморье

Экипаж иностранного судна составляет 14 человек Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Спасатели эвакуировали девять членов экипажа панамского судна Rise Shine, потерпевшего бедствие в Японском море у берегов Находки. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

«Девять членов экипажа судна эвакуированы. Спасательная операция продолжается», — заявил РИА «Новости» представитель экстренных служб. Всего на судне находилось 14 человек.

Ранее сообщалось, что в районе мыса Козино, у берегов Находки, потерпел бедствие иностранный корабль. Сообщение об угрозе для экипажа отправил капитан корабля. Для помощи пострадавшим на место вылетел вертолет МИ-8. Транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего. В районе было объявлено штормовое предупреждение.