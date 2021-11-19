Антипрививочники напали на Роспотребнадзор в Волгограде

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День города. Курган , запрет, проход запрещен, люди, ограничительная лента
Антипрививочники остановили работу управления Роспотребнадзора по Волгоградской области (архивное фото) Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

В Волгограде противники QR-кодов ворвались в здание регионального управления Роспотребнадзора. Сотрудникам ведомства пришлось вызвать полицию и Росгвардию. По информации местных СМИ, группу противников QR-кодов возглавила местная активистка, которая ранее боролась с обязательной вакцинацией некоторых групп граждан.

«Группа волгоградцев, выступающих против использования QR-кодов, ворвалась в здание Управления Роспотребнадзора, практически полностью остановив работу ведомства. По словам очевидцев случившегося, сотрудники ведомства вызвали полицию и охрану при помощи тревожной кнопки», — передает волгоградское издание V1.

СМИ уточняет, что группу противников QR-кодов возглавила местная активистка Оксана Барабанова. Ранее она уже прорывалась к главному санитарному врачу по Волгоградской области Ольге Зубаревой. Барабанову отстранили от работы в социальной службе, поскольку женщина не поставила прививку от коронавируса. Активистка подтвердила СМИ, что она заходила в управление Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства вызвали полицию и Росгвардию. Противники QR-кодов успели скрыться до приезда силовиков. Сейчас полиция общается с вахтершей, которая пустила группу волгоградцев в здание Роспотребнадзора.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 77 регионов России используют QR-коды в качестве ограничительных мер, принятых для борьбы с коронавирусом. По словам главного санитарного врача РФ, это дает хороший эффект, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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