Ведущий советник Минобороны задержан по подозрению в коррупции

09 декабря 2021 в 21:33 Размер текста - 17 +

Александр Лопатин подозревается в получении крупной взятки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ведущий советник управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Александр Лопатин задержан в Москве. Его подозревают в получении крупной взятки. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан Лопатин Александр Михайлович, который занимает должность ведущего советника управления департамента МО РФ по обеспечению государственного оборонного заказа», — заявил источник ТАСС. В настоящее время силовики проводят следственные мероприятия. Ходатайство об избрании Лопатину меры пресечения уже поступило в Басманный суд Москвы. Он подозревается в совершении преступления по части шестой статьи 290 УК (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 70-кратной суммы взятки. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ведущий советник управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Александр Лопатин задержан в Москве. Его подозревают в получении крупной взятки. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан Лопатин Александр Михайлович, который занимает должность ведущего советника управления департамента МО РФ по обеспечению государственного оборонного заказа», — заявил источник ТАСС. В настоящее время силовики проводят следственные мероприятия. Ходатайство об избрании Лопатину меры пресечения уже поступило в Басманный суд Москвы. Он подозревается в совершении преступления по части шестой статьи 290 УК (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 70-кратной суммы взятки.