Ведущий советник Минобороны задержан по подозрению в коррупции

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День пограничника. Курган, фуражка, пограничник
Александр Лопатин подозревается в получении крупной взятки Фото:

Ведущий советник управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Александр Лопатин задержан в Москве. Его подозревают в получении крупной взятки. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан Лопатин Александр Михайлович, который занимает должность ведущего советника управления департамента МО РФ по обеспечению государственного оборонного заказа», — заявил источник ТАСС.

В настоящее время силовики проводят следственные мероприятия. Ходатайство об избрании Лопатину меры пресечения уже поступило в Басманный суд Москвы. Он подозревается в совершении преступления по части шестой статьи 290 УК (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 70-кратной суммы взятки.

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Ведущий советник управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Александр Лопатин задержан в Москве. Его подозревают в получении крупной взятки. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан Лопатин Александр Михайлович, который занимает должность ведущего советника управления департамента МО РФ по обеспечению государственного оборонного заказа», — заявил источник ТАСС. В настоящее время силовики проводят следственные мероприятия. Ходатайство об избрании Лопатину меры пресечения уже поступило в Басманный суд Москвы. Он подозревается в совершении преступления по части шестой статьи 290 УК (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 70-кратной суммы взятки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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