Ведущий советник Минобороны задержан по подозрению в коррупции

Ведущий советник управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Александр Лопатин задержан в Москве. Его подозревают в получении крупной взятки. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан Лопатин Александр Михайлович, который занимает должность ведущего советника управления департамента МО РФ по обеспечению государственного оборонного заказа», — заявил источник ТАСС.
В настоящее время силовики проводят следственные мероприятия. Ходатайство об избрании Лопатину меры пресечения уже поступило в Басманный суд Москвы. Он подозревается в совершении преступления по части шестой статьи 290 УК (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 70-кратной суммы взятки.
Ведущий советник управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Александр Лопатин задержан в Москве. Его подозревают в получении крупной взятки. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан Лопатин Александр Михайлович, который занимает должность ведущего советника управления департамента МО РФ по обеспечению государственного оборонного заказа», — заявил источник ТАСС. В настоящее время силовики проводят следственные мероприятия. Ходатайство об избрании Лопатину меры пресечения уже поступило в Басманный суд Москвы. Он подозревается в совершении преступления по части шестой статьи 290 УК (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 70-кратной суммы взятки.